Рублев плывет. Уничтожил ракетку после четвертого поражения подряд

На старте турнира в Барселоне второй (де-факто первый) сеяный Андрей Рублев проиграл 87-й ракетке мира Брэндону Накашиме – 4:6, 6:7.

Как и в трех предыдущих матчах, все из которых Рублев тоже проиграл , он сегодня не выступил плохо. Не считая пяти двойных ошибок Андрея, теннис был примерно равный, и Накашима вторую в карьере победу над игроком топ-10 одержал одним брейком. Другое дело – что с соперниками уровня Накашимы Рублев все же давно не в одном классе.

Уже на прошлой неделе после поражения Рублева на старте защиты титула в Монте-Карло мы переживали, как сильно его выбила из колеи дисквалификация с турнира в Дубае . Теперь ситуация еще усугубилась: за неделю перед инцидентом с линейным Рублев выиграл четыре из пяти матчей, а за полтора месяца после столько же проиграл.

Рублев дважды в прошлом году проигрывал по три матча подряд: но это было на итоговом турнире ATP, где уровень соперников соответствующий, и на стыке постуимблдонского европейского грунта и американского харда, где серия не была из поражений в стартовых матчах. Четыре же матча подряд Рублев не проигрывал с 2018 года, когда был 37-й ракеткой мира с одним титулом ATP (сейчас – 15).

После матчбола Рублев расколотил ракетку, шесть раз ударив ею о корт.

На этой неделе у Рублева сгорит 150 очков за прошлогодний финал в Баня-Луке, но у опережающего его Стефаноса Циципаса горит 300 за финал в Барселоне. До конца грунтового сезона Андрею защищать скромные 270 очков, так что по крайней мере за его рейтинг пока еще можно не переживать.

Фото: Gettyimages /Pedro Salado / Kontributor