Теннисисты любят Монако за нулевые налоги – но с турнира в Монте-Карло их платят. Почему?

Пока теннисисты играют на первом в этом году грунтовом «Мастерсе» , расскажем, чем уникален этот турнир, где он на самом деле находится и почему это единственный ATP 1000, на который теннисисты не обязаны приезжать.

Правда ли теннисисты играют в Монте-Карло?

Монако настолько маленький (всего 2 кв.км), что любой московский район окажется больше этого карликового государства. Настолько маленький, что вообще-то те самые корты, на которых проходит «Мастерс», физически там не находятся.

Monte-Carlo Country Club, несмотря на название, расположен во Франции – в Рокебрюн-Кап-Мартен, который относится к округу Ниццы. От северной границы карликового государства до начала территории клуба около ста метров, но все-таки это уже не Монако. Но ATP указывает местом проведения «Мастерса» именно Монте-Карло.

С Монте-Карло тоже есть проблемы. Каким бы маленьким ни был Монако, внутри него помещается целых девять округов, и Монте-Карло далеко не самый близкий к клубу. Это центральный район, где находится знаменитое казино. А вот к французской границе со стороны кортов ближе Ла Русс и Ларвотто.

Но как в таком случае платят налоги на призовые? Монако известен нулевыми налоговыми ставками на доход (поэтому туда едут все самые богатые спортсмены мира), а вот у Франции они около 15%. Клуб входит сразу в две теннисных федерации: монегасскую и французскую, – но корты расположены именно во Франции. Поэтому, исходя из информации в открытом доступе, отдавать проценты с призовых теннисистам все-таки приходится.

Закрытый клуб

Современный теннисный клуб в Монако построили в 1928-м по заказу князя Луи II. Но теннисные турниры там проводили и раньше, с 1897 года, еще на старых кортах – и тогда они были и мужским, и женским. Именно из стремления привлечь в Монако Сюзан Ленглен в строительство вложился американский миллионер Джон Батлер.

За полгода и 100 миллионов франков построили 20 кортов (сейчас их 23, два из них хардовые). До 70-х годов прошлого века в клубе главенствовали Батлеры, но потом он перешел к княжеской семье Монако. Сейчас им управляет племянница князя.

Клуб по-настоящему элитный: чтобы стать его членом, необходимо заручиться спонсорством минимум двух участников, написать письмо президенту клуба и пройти собеседование с двумя директорами. Ну и, конечно, заплатить нескромную сумму.

Единственный необязательный

Репутация «Мастерса» в Монте-Карло как одного из самых престижных сложилась в начале Открытой эры. Он сразу же попал в только что сформированный тур ATP (тогда серия турниров называлась серией Гран-при) и был едва ли не главным после турниров «Большого шлема». В 1990-м девять крупнейших турниров переименовали в «Мастерсы». Постепенно турнир сдавал позиции – и в 2007-м, когда формировали новую категорию ATP 1000, даже шла речь о его понижении до ATP 500.

Правда, игрокам не понравилось, а организаторы даже подали иск на ATP – и турнир оставили в самой престижной категории, но сделали необязательным. При этом некоторые, как директор журнала Tennis Magazin, говорят , что положение турнира в календаре – его проводят через неделю после «Мастерса» в Майами – слишком неудобное, потому что очень тяжело так быстро перейти с харда на грунт. А необязательность позволяет не участвовать тем, кто не успел подготовиться к этой части сезона.

Но такое решение тоже устроило не всех – Рафаэль Надаль в 2011-м говорил , что так не должно быть: «Даже если турнир перестал быть обязательным, то в будущем это должно поменяться. Потому что этот турнир абсолютно точно один из лучших «Мастерсов», если не лучший».

Женский же турнир просуществовал в Открытой эре около 20 лет – его играли в 60-х и 70-х, а последний прошел в 1982-м. Пять лет назад даже обсуждали его возможное возвращение, но директор турнира заявил, что им не хватит места для одновременного проведения с «Мастерсом». А поставить женские соревнования в другие даты оказалось слишком сложно.

Необычные результаты

Фактически турнир в Монако – первый крупный турнир на грунте, на который заявляются топ-игроки. Поэтому иногда там бывают странные результаты, как сказал Янник Синнер. В 2019-м, например, победил Фабио Фоньини, обыграв по пути Александра Зверева и Рафаэля Надаля.

Но для испанца турнир в целом знаковый – впервые Надаль выиграл его в 2005-м, а потом брал еще семь раз подряд. Еще одна его победная серия была в 2016-2018-м. В этом году испанец планировал вернуться в тур именно в Монте-Карло, но снова снялся.

Звездные гости

Последнее время турнир старается повышать медийность и возвращать былой престиж. Например, в прошлом году на трибунах можно было заметить гонщиков «Формулы-1» и Усэйна Болта . Пилот «Мерседеса» Джордж Рассел даже встретился с Новаком Джоковичем после его матча и сравнил календари АТР и «Формулы-1». А Шарль Леклер из «Феррари» и Пьер Гасли из «Альпин» Андрея Рублева с победой.

В этом году организаторы снова позвали Рассела на матч Джоковича и Романа Сафиуллина. Присоединился еще и пилот «Макларена» Ландо Норрис. В целом звать гонщиков удобно – они, как и многие теннисисты, живут в Монако.

Еще организаторы успели покатать на лодке Тэйлора Фрица и его девушку и снять красивое видео, в котором американец рассуждал, можно ли купить одну из яхт после победы в турнире.

Почему «Мастерс» в Монте-Карло – самый красивый турнир на свете

Сюзан Ленглен первой красилась на матчи, пила на корте коньяк и подавала по-мужски. В честь нее назвали кубок «Ролан Гаррос»

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill, Julian Finney; instagram.com /charles_leclerc