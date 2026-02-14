Кириос постригся налысо
Финалист «Уимблдона»-2022 Ник Кириос поделился фотографией после смены имиджа – он постригся налысо.
«Аэродинамический Кириос», – подписал фото австралиец.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Кириоса
Ник "Скала" Кириос...
Ну он лысел, так что возможно и к лучшему
Идет ему. Если Циципас пострижется, будут как братья.
