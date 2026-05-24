Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
Шестая ракетка мира Бен Шелтон поспорил с австрийским журналистом из-за Чемпионата мира по футболу на пресс-конференции «Ролан Гаррос»
– Остается всего пара недель до начала Чемпионата мира по футболу, который пройдет у тебя дома. Насколько ты будешь этим увлечен? Сборная США выглядит очень слабо, так что ты об этом думаешь?
– Откуда ты?
– Я из Австрии. У нас все хорошо, могу сказать точно.
– Ничего не знаю о сборной Австрии по футболу.
– Стоило бы.
– Я не слышал никаких новостей. Сначала я подумал, что ты француз, – тогда я бы отдал тебе должное, потому что они очень, очень хороши. Но теперь... Ну ты серьезно, чувак?
Конечно, я буду болеть за команду США. Но, наверное, «Уимблдон» меня будет интересовать больше, чем Чемпионат мира по футболу. Хотя смотреть я буду, это точно.
После этого Шелтон, отвечая на вопрос про недовольство призовыми, сказал:
– У нас так много талантов в топ-200 и даже за его пределами, что, занимая такое место в рейтинге, можно было бы зарабатывать на жизнь этим видом спорта. Но сейчас это не так.
– Может быть, не так хорошо, как в знаменитой австрийской футбольной команде, но...
– Да, да, спасибо, спасибо.
– Никто особо не говорит об Австрии в этом виде спорта, но как...
– Я такого не говорил.
Сборная США сейчас на 16-м месте рейтинга ФИФА. Австрия же идет 24-й – помимо этого, в ее группе находится Аргентина, действующие чемпионы мира.
Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня.
Комментарии