Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»

Шестая ракетка мира Бен Шелтон поспорил с австрийским журналистом из-за Чемпионата мира по футболу на пресс-конференции «Ролан Гаррос»

– Остается всего пара недель до начала Чемпионата мира по футболу, который пройдет у тебя дома. Насколько ты будешь этим увлечен? Сборная США выглядит очень слабо, так что ты об этом думаешь?

– Откуда ты?

– Я из Австрии. У нас все хорошо, могу сказать точно.

– Ничего не знаю о сборной Австрии по футболу.

– Стоило бы.

– Я не слышал никаких новостей. Сначала я подумал, что ты француз, – тогда я бы отдал тебе должное, потому что они очень, очень хороши. Но теперь... Ну ты серьезно, чувак?

Конечно, я буду болеть за команду США. Но, наверное, «Уимблдон» меня будет интересовать больше, чем Чемпионат мира по футболу. Хотя смотреть я буду, это точно.

После этого Шелтон, отвечая на вопрос про недовольство призовыми, сказал:

– У нас так много талантов в топ-200 и даже за его пределами, что, занимая такое место в рейтинге, можно было бы зарабатывать на жизнь этим видом спорта. Но сейчас это не так.

– Может быть, не так хорошо, как в знаменитой австрийской футбольной команде, но...

– Да, да, спасибо, спасибо.

– Никто особо не говорит об Австрии в этом виде спорта, но как...

– Я такого не говорил.

Сборная США сейчас на 16-м месте рейтинга ФИФА. Австрия же идет 24-й – помимо этого, в ее группе находится Аргентина, действующие чемпионы мира.

Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня.