  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
0

Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»

Шестая ракетка мира Шелтон поспорил с журналистом из-за ЧМ-26.

Шестая ракетка мира Бен Шелтон поспорил с австрийским журналистом из-за Чемпионата мира по футболу на пресс-конференции «Ролан Гаррос»

– Остается всего пара недель до начала Чемпионата мира по футболу, который пройдет у тебя дома. Насколько ты будешь этим увлечен? Сборная США выглядит очень слабо, так что ты об этом думаешь?

– Откуда ты?

– Я из Австрии. У нас все хорошо, могу сказать точно.

– Ничего не знаю о сборной Австрии по футболу.

– Стоило бы.

– Я не слышал никаких новостей. Сначала я подумал, что ты француз, – тогда я бы отдал тебе должное, потому что они очень, очень хороши. Но теперь... Ну ты серьезно, чувак?

Конечно, я буду болеть за команду США. Но, наверное, «Уимблдон» меня будет интересовать больше, чем Чемпионат мира по футболу. Хотя смотреть я буду, это точно.

После этого Шелтон, отвечая на вопрос про недовольство призовыми, сказал:

– У нас так много талантов в топ-200 и даже за его пределами, что, занимая такое место в рейтинге, можно было бы зарабатывать на жизнь этим видом спорта. Но сейчас это не так.

– Может быть, не так хорошо, как в знаменитой австрийской футбольной команде, но...

– Да, да, спасибо, спасибо.

– Никто особо не говорит об Австрии в этом виде спорта, но как...

– Я такого не говорил.

Сборная США сейчас на 16-м месте рейтинга ФИФА. Австрия же идет 24-й – помимо этого, в ее группе находится Аргентина, действующие чемпионы мира.

Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoчемпионат мира
logoСборная США по футболу
logoATP
logoСборная Австрии по футболу
logoРолан Гаррос
logoБен Шелтон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Иордании кличут что они разгромно проиграют все матчи, забывая что на Кубке Азии они дошли до финала, дернув Иран и Южную Корею. Подобные недооценки приводят к тому что появляются матчи наподобии Саудовская Аравия - Аргентина ;)
Приложил покруче, чем Австралией)
Австрия хорошая команда но давно ничего не добивалась в отличии от России, которая выиграла бронзу евро 08 и 1/4 чм )
США 16 место?!
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шелтон о протестах: «Топ-игроки готовы на гораздо большее, чем думают люди»
23 мая, 20:27
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о Монфисе: «Когда я только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое»
вчера, 21:21
Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»
вчера, 20:54
Синнер выиграл 30-й матч подряд
вчера, 20:40
Ролан Гаррос. Синнер, Оже-Альяссим, Тьен, Циципас вышли во 2-й круг, Медведев, Бублик выбыли
вчера, 20:35
Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» – она проиграла 83-й ракетке мира
вчера, 20:22
Ролан Гаррос. Калинская, Корнеева, Соболенко, Гауфф, Осака, Мбоко вышли во 2-й круг, Пегула, Приданкина выбыли
вчера, 20:21
Анна Калинская: «Пару недель я была без собаки, страдала. Она моя дочь»
вчера, 20:20Фото
Блокс о том, что снялся с «Ролан Гаррос»: «Во время тренировки я услышал хруст в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря «очень необходимому» брезенту»
вчера, 20:02
Осака о платье в пайетках: «Немного испугалась, что судья выгонит меня с корта»
вчера, 19:15
Калинская после победы в 1-м круге РГ: «У меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела»
вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем