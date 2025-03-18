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Гарсия анонсировала выпуск подкаста с Миррой Андреевой

Каролин Гарсия обратилась к чемпионке Индиан-Уэллс Мирре Андреевой.

«Поздравляю, Мирра 🏆🔥🙌🏻🤩. Вот это выступление в Индиан-Уэллс!

Выпуск выйдет совсем скоро. Он вам понравится, вы вдохновитесь 17-летней девушкой🤗», – твитнула француженка.

Добавим, что Гарсия вместе со своим женихом Борхой Дураном ведут подкаст Tennis Insider Club.

Фото: x.com/CaroGarcia

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Мирра Андреева – лучшая теннисистка мира прямо сейчас

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @CaroGarcia
logoМирра Андреева
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