Гарсия анонсировала выпуск подкаста с Миррой Андреевой
Каролин Гарсия обратилась к чемпионке Индиан-Уэллс Мирре Андреевой.
«Поздравляю, Мирра 🏆🔥🙌🏻🤩. Вот это выступление в Индиан-Уэллс!
Выпуск выйдет совсем скоро. Он вам понравится, вы вдохновитесь 17-летней девушкой🤗», – твитнула француженка.
Добавим, что Гарсия вместе со своим женихом Борхой Дураном ведут подкаст Tennis Insider Club.
Фото: x.com/CaroGarcia
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Мирра Андреева – лучшая теннисистка мира прямо сейчас
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @CaroGarcia
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