Медведев о Руне: «У него в арсенале есть все. Даже интересно, не мешает ли ему это, потому что широкий выбор иногда только запутывает»

Даниил Медведев оценил игру Хольгера Руне.

Они встретятся в полуфинале в Индиан-Уэллс. Медведев ведет в личных встречах 2:1.

«Он очень талантлив, потому что в его арсенале, есть, наверное, все удары, какие могут быть в теннисе. У него хороший слайс, дропшот, удар с лета. Он умеет играть кручеными, умеет играть плоско, хорошо подает, в том числе с вращением. Мне кажется, у него в арсенале есть все.

Даже интересно, не мешает ли ему это, потому что, когда у тебя такой широкий выбор, иногда это только запутывает.

Наверное, он знает, что иногда нестабильно играет в начале турниров, но когда он далеко проходит, его трудно победить.

Я ожидаю тяжелого матча. Мне нужно хорошо играть. Сейчас я так и делаю. Очень жду матча», – сказал Медведев на пресс-конференции.