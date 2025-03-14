Медведев о Руне: «У него в арсенале есть все. Даже интересно, не мешает ли ему это, потому что широкий выбор иногда только запутывает»
Даниил Медведев оценил игру Хольгера Руне.
Они встретятся в полуфинале в Индиан-Уэллс. Медведев ведет в личных встречах 2:1.
«Он очень талантлив, потому что в его арсенале, есть, наверное, все удары, какие могут быть в теннисе. У него хороший слайс, дропшот, удар с лета. Он умеет играть кручеными, умеет играть плоско, хорошо подает, в том числе с вращением. Мне кажется, у него в арсенале есть все.
Даже интересно, не мешает ли ему это, потому что, когда у тебя такой широкий выбор, иногда это только запутывает.
Наверное, он знает, что иногда нестабильно играет в начале турниров, но когда он далеко проходит, его трудно победить.
Я ожидаю тяжелого матча. Мне нужно хорошо играть. Сейчас я так и делаю. Очень жду матча», – сказал Медведев на пресс-конференции.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости