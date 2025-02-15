Руне снялся с турнира в Рио

12-я ракетка мира Хольгер Руне снялся с турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро.

В основной сетке датчанина заменит лаки-лузер Самит Нагал.

Напомним, Руне проиграл Мариано Навоне во втором круге в Буэнос-Айресе. После матча он сказал , что слишком рано вернулся к соревнованиям после болезни.