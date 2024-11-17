Синнер – самый молодой игрок, который за один сезон дошел до финала на двух хардовых ТБШ и итоговом турнире

Янник Синнер обыграл Каспера Рууда (6:1, 6:2) и стал финалистом итогового турнира в Турине.

23-летний итальянец вышел в финал итогового второй год подряд. Он самый молодой игрок с таким достижением с 2002 года. В 2001-м в Сиднее и 2002-м в Шанхае турнир выиграл Ллейтон Хьюитт . На момент второго финала ему был 21 год.

Также Синнер – самый молодой игрок, который за один сезон добрался до финала на Australian Open , US Open и ATP Finals , трех крупнейший хардовых турнирах. Последним из них на хард перешел Australian Open – в 1988-м (на итоговом играют только на харде с 1974-го, в Нью-Йорке – с 1978-го).