Синнер – самый молодой игрок, который за один сезон дошел до финала на двух хардовых ТБШ и итоговом турнире
Янник Синнер обыграл Каспера Рууда (6:1, 6:2) и стал финалистом итогового турнира в Турине.
23-летний итальянец вышел в финал итогового второй год подряд. Он самый молодой игрок с таким достижением с 2002 года. В 2001-м в Сиднее и 2002-м в Шанхае турнир выиграл Ллейтон Хьюитт. На момент второго финала ему был 21 год.
Также Синнер – самый молодой игрок, который за один сезон добрался до финала на Australian Open, US Open и ATP Finals, трех крупнейший хардовых турнирах. Последним из них на хард перешел Australian Open – в 1988-м (на итоговом играют только на харде с 1974-го, в Нью-Йорке – с 1978-го).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
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