  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о дружбе с Дрэйпером: «Мы cписываемся, когда случается что-то хорошее или плохое, поддерживаем друг друга»
1

Синнер о дружбе с Дрэйпером: «Мы cписываемся, когда случается что-то хорошее или плохое, поддерживаем друг друга»

Янник Синнер рассказал о дружбе с Джеком Дрэйпером

Они встретятся в полуфинале US Open. Единственную личную встречу – в Queen’s Club в 2021-м – выиграл британец.

– Мы хорошо друг друга знаем, так что будет интересно. Меня спрашивали, играл ли я против него в юниорах. Я не помню, но я его точно видел. Тогда мы еще не были друзьями.

Впереди сложный матч. Он еще не отдал ни сета. Он отлично играет, здорово подает. Я видел четвертьфинал. Он бьет очень, очень сильно. Будет сложный матч, но я его очень жду и надеюсь, что получится интересно.

– Вы, возможно, не помните, но Джек рассказал, как по юниорам играл против вас пару и считал вас более слабым соперником, поэтому играл на вас, а не на вашего партнера. Возможно, вы не помните тот матч, но какие у вас воспоминания о юниорских временах, о Джеке и, возможно, о том, что вы тогда были не самым сильным игроком?

– По юниорам я никогда не был сильным игроком (смеется). Я не помню парный матч, но помню, что видел его со стороны. На кортах редко видишь левшей: их меньше, чем правшей. У него всегда были очень, очень хорошие удары.

Было приятно делить с ним корт в Монреале, мы лучше узнали друг друга. Мы cписываемся, когда случается что-то хорошее или плохое, поддерживаем друг друга. Мы дружим, но постараемся об этом не думать, пока будем на корте. Мне кажется, это очевидно, но, когда мы пожмем друг другу руки, мы продолжим дружить и все будет в порядке. Я мало что помню из юниорских времен, в том числе и потому, что мало играл.

– Что вам нравится в его игре и что, на ваш взгляд, доставляет соперникам больше всего проблем?

– Он здорово подает, у него отличный форхенд, стабильный бэкхенд. Он сильный и разносторонний игрок. Он часто играет серв-энд-воллей, старается выходить к сетке, у него много сильных сторон. И он полуфиналист турнира «Большого шлема», на этой стадии всегда сложные матчи. Еще он здорово двигается.

В общем, в любом случае это будет тяжелый матч для нас обоих. В том числе психологически. Полуфинал отличается от первого или второго круга. Посмотрим, кто лучше справится.

Я очень жду матча. Несколько лет назад я играл против него в Queen’s на траве. Приятно видеть, что мы развиваемся как игроки и как личности. Это прекрасно.

Джек Дрэйпер – модель и криминалист. А еще он в 1/2 US Open

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал US Open
logoUS Open
logoATP
logoCanadian Open
logoЯнник Синнер
logoДжек Дрэйпер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джек Дрэйпер: «Синнер – невероятно добрый, искренний и веселый человек, и это важнее, чем быть великолепным игроком»
954 минуты назад
Синнер о том, как справляется с допинг-скандалом: «У меня есть команда и близкие. Сначала было трудно, но с каждым днем становилось лучше»
33сегодня, 07:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джек Дрэйпер: «Синнер – невероятно добрый, искренний и веселый человек, и это важнее, чем быть великолепным игроком»
954 минуты назад
US Open. 1/2 финала. Соболенко сыграет с Наварро, Пегула – с Муховой
46сегодня, 17:50
Даниил Медведев: «На корте или за его пределами я стараюсь быть верен себе. И меня не волнует, что об этом думают другие, за исключением моих близких»
6сегодня, 17:29
«Пошла вода горячая». Вспоминаем главные матчи Медведева на US Open
сегодня, 17:00Спецпроект
Ига Швентек: «Я готова играть до ноября, если только не получу травму»
6сегодня, 16:12
Медведев об отцовстве: «Стараюсь читать книги по теме, потому что очень хочу, чтобы дочка выросла счастливой»
5сегодня, 15:08
Бывшая 367-я ракетка мира Эндара и еще четыре игрока дисквалифицированы за договорные матчи
7сегодня, 13:35
ATP и WTA могут завершить коммерческое слияние в первой половине 2025 года (Front Office Sports)
8сегодня, 12:44
Швентек о целях: «Не жду от себя конкретных результатов. Я сосредоточена на работе»
17сегодня, 10:34
Путинцева о ситуации с болдевочкой: «Нельзя сказать, что я всю карьеру вела себя безупречно. Но я никогда не ставила себя выше кого-то»
17сегодня, 09:26Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
3сегодня, 11:35
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
1 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
731 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58