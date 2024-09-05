Синнер о дружбе с Дрэйпером: «Мы cписываемся, когда случается что-то хорошее или плохое, поддерживаем друг друга»

Янник Синнер рассказал о дружбе с Джеком Дрэйпером

Они встретятся в полуфинале US Open. Единственную личную встречу – в Queen’s Club в 2021-м – выиграл британец.

– Мы хорошо друг друга знаем, так что будет интересно. Меня спрашивали, играл ли я против него в юниорах. Я не помню, но я его точно видел. Тогда мы еще не были друзьями.

Впереди сложный матч. Он еще не отдал ни сета. Он отлично играет, здорово подает. Я видел четвертьфинал. Он бьет очень, очень сильно. Будет сложный матч, но я его очень жду и надеюсь, что получится интересно.

– Вы, возможно, не помните, но Джек рассказал, как по юниорам играл против вас пару и считал вас более слабым соперником, поэтому играл на вас, а не на вашего партнера. Возможно, вы не помните тот матч, но какие у вас воспоминания о юниорских временах, о Джеке и, возможно, о том, что вы тогда были не самым сильным игроком?

– По юниорам я никогда не был сильным игроком (смеется) . Я не помню парный матч, но помню, что видел его со стороны. На кортах редко видишь левшей: их меньше, чем правшей. У него всегда были очень, очень хорошие удары.

Было приятно делить с ним корт в Монреале, мы лучше узнали друг друга. Мы cписываемся, когда случается что-то хорошее или плохое, поддерживаем друг друга. Мы дружим, но постараемся об этом не думать, пока будем на корте. Мне кажется, это очевидно, но, когда мы пожмем друг другу руки, мы продолжим дружить и все будет в порядке. Я мало что помню из юниорских времен, в том числе и потому, что мало играл.

– Что вам нравится в его игре и что, на ваш взгляд, доставляет соперникам больше всего проблем?

– Он здорово подает, у него отличный форхенд, стабильный бэкхенд. Он сильный и разносторонний игрок. Он часто играет серв-энд-воллей, старается выходить к сетке, у него много сильных сторон. И он полуфиналист турнира «Большого шлема», на этой стадии всегда сложные матчи. Еще он здорово двигается.

В общем, в любом случае это будет тяжелый матч для нас обоих. В том числе психологически. Полуфинал отличается от первого или второго круга. Посмотрим, кто лучше справится.

Я очень жду матча. Несколько лет назад я играл против него в Queen’s на траве. Приятно видеть, что мы развиваемся как игроки и как личности. Это прекрасно.

Джек Дрэйпер – модель и криминалист. А еще он в 1/2 US Open