Швентек об итогах года: «Смирилась с тем, что у меня не будет такого сезона, как в 2022-м, и просто двигалась дальше»

Теги WTA WTA Finals Ига Швентек Теннис

Ига Швентек подвела итоги сезона после победы на итоговом турнире.

В этом году она выиграла шесть титулов, в том числе «Ролан Гаррос».

«2022 год был настолько потрясающим, что я не знаю, смогу ли еще раз провести подобный сезон. Под конец [2023-го] уже не было ощущения, что я в тени, потому что я знала, что провела еще один отличный сезон. И, если честно, я смирилась с тем, что у меня не будет такого сезона, как в 2022-м, и просто двигалась дальше».

Благодаря титулу она обошла в рейтинге Арину Соболенко и закончит год первой ракеткой мира.

«Я усвоила урок и на этот раз не хотела, чтобы на меня влияла [возможность стать №1]. Она немного сказывалась, потому что трудно о таком не думать, но, на самом деле, выходя на корт, я знала, что мне нужно сосредоточиться на другом. И здесь были довольно сложные условия, поэтому пришлось сосредоточиться на работе ног, ударах, и это отвлекало меня от мыслей обо всем этом».

Ига Швентек – два года доминирования

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