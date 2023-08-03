Федерер об июльском концерте Coldplay: «Мне предложили выйти на сцену. Я спросил у дочки, и она сказала: «Ты должен это сделать. Один раз живем»

Роджер Федерер рассказал об участии в июльском концерте группы Coldplay в Цюрихе.

Он вышел на сцену, сыграл на шейкере и подпевал солисту во время исполнения песни Don’t Panic.

– Я познакомился с группой в Монреале. Не знаю, в каком году это было, может, в 2016-м? Мы немного общались. Я несколько раз видел [солиста группы] Криса Мартина в Хэмптоне. И когда они приехали в Цюрих, я им написал: «Я так рад, я бы с удовольствием пришел». Крис написал мне в ответ и спросил, хочу ли я выйти на сцену.

Я спросил у дочки за ужином, и она посмотрела на меня со словами: «Ты должен это сделать. Один раз живем». Тогда я ответил Крису: «Я в деле». Я даже не знал, на что согласился.

– Какую сторону вашей жизни, не связанную с теннисом, вам бы хотелось показать людям?

– Я стал чаще ездить в путешествия, которые приносят удовольствие семье. Я брал детей в Лесото, когда ездил в Африку по делам своего фонда. Мы побывали на Met Gala. Мы с родителями ездили на «Восточном экспрессе» – когда я играл, такой возможности не было, потому что поездка надолго отрывала от игры.

Я выкладываю самые разные фотографии, и мне приятно осознавать, что люди по-прежнему рады меня видеть.

Федерер вышел на сцену на концерте Coldplay в Цюрихе

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