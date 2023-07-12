Тренер Рублева об «Уимблдоне»: «Очень горжусь. Невозможно выиграть эти турниры без психологической устойчивости, думаю, он понял и старается»
Тренер Андрея Рублева подвел итоги «Уимблдона».
Рублев уступил Новаку Джоковичу – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Это его восьмое поражение четвертьфиналах «Больших шлемов».
«Если сравнивать с тем, как он проиграл или как себя вел в других четвертьфиналах, – это касается и тенниса, и психологической устойчивости – думаю, он развивается, сильно прибавил.
Он работает. Нелегко в одночасье сделать 100 шагов вперед, но я очень, очень горжусь этим турниром.
Невозможно выиграть эти турниры без психологической устойчивости, думаю, он понял и старается», – сказал Фернандо Висенте.
Джокович настолько не боится молодых, что спокойно проигрывает первый сет. С Рублевым было так же
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