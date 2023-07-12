Тренер Рублева об «Уимблдоне»: «Очень горжусь. Невозможно выиграть эти турниры без психологической устойчивости, думаю, он понял и старается»

Теги Уимблдон ATP Фернандо Висенте Андрей Рублев Теннис

Тренер Андрея Рублева подвел итоги «Уимблдона».

Рублев уступил Новаку Джоковичу – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Это его восьмое поражение четвертьфиналах «Больших шлемов».

«Если сравнивать с тем, как он проиграл или как себя вел в других четвертьфиналах, – это касается и тенниса, и психологической устойчивости – думаю, он развивается, сильно прибавил.

Он работает. Нелегко в одночасье сделать 100 шагов вперед, но я очень, очень горжусь этим турниром.

Невозможно выиграть эти турниры без психологической устойчивости, думаю, он понял и старается», – сказал Фернандо Висенте.

Джокович настолько не боится молодых, что спокойно проигрывает первый сет. С Рублевым было так же

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4 комментария

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инок
Рублев временами играл прям шикарно, но этого не хватило, что-бы победить Джоковича. Андрей, спасибо за этот турнир, его можно занести себе в +. Успехов и дальше.
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Vale1
Пожалуй, да, Андрей не сдался сразу, а поборолся, это было видно. Ошибок бы еще поменьше было в самые ненужные моменты... Надеюсь, нам не придется ждать долго до того, как Рублев сумеет преодолеть этот проклятый рубеж и пройдет дальше по сетке)
+1
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