Тренер Рублева об «Уимблдоне»: «Очень горжусь. Невозможно выиграть эти турниры без психологической устойчивости, думаю, он понял и старается»

Тренер Андрея Рублева подвел итоги «Уимблдона».

Рублев уступил Новаку Джоковичу – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Это его восьмое поражение четвертьфиналах «Больших шлемов».

«Если сравнивать с тем, как он проиграл или как себя вел в других четвертьфиналах, – это касается и тенниса, и психологической устойчивости – думаю, он развивается, сильно прибавил.

Он работает. Нелегко в одночасье сделать 100 шагов вперед, но я очень, очень горжусь этим турниром.

Невозможно выиграть эти турниры без психологической устойчивости, думаю, он понял и старается», – сказал Фернандо Висенте.

Джокович настолько не боится молодых, что спокойно проигрывает первый сет. С Рублевым было так же

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