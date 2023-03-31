Руне о том, что назвал себя, Алькараса и Синнера следующей Большой тройкой: «Меня спросили, хотел бы я в ней быть. При этом сравнивать просто нелепо»

объяснил свои слова о следующей Большой тройке.

Твиттер We Are Tennis опубликовал цитату Руне: «Следующей Большой тройкой будем Алькарас, и я». Это сокращенный фрагмент интервью La Gazzetta dello Sport.

В комментариях в твиттере многие написали, что другой Большой тройки не будет или что доминировать в туре будет только Карлос Алькарас.

Руне отреагировал: «Меня спросили, хотел бы я быть в следующей Большой тройке. А кто не хотел бы? При этом я считаю, что сравнивать просто нелепо. Я в профессиональном туре два года. Невозможно сравнивать меня с парнями, которые играют по 20 лет. Давайте просто наслаждаться хорошим теннисом здесь и сейчас».

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