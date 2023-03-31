Руне о том, что назвал себя, Алькараса и Синнера следующей Большой тройкой: «Меня спросили, хотел бы я в ней быть. При этом сравнивать просто нелепо»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне объяснил свои слова о следующей Большой тройке.

Твиттер We Are Tennis опубликовал цитату Руне: «Следующей Большой тройкой будем Алькарас, Синнер и я». Это сокращенный фрагмент интервью La Gazzetta dello Sport.

В комментариях в твиттере многие написали, что другой Большой тройки не будет или что доминировать в туре будет только Карлос Алькарас.

Руне отреагировал: «Меня спросили, хотел бы я быть в следующей Большой тройке. А кто не хотел бы? При этом я считаю, что сравнивать просто нелепо. Я в профессиональном туре два года. Невозможно сравнивать меня с парнями, которые играют по 20 лет. Давайте просто наслаждаться хорошим теннисом здесь и сейчас».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mamapapaya
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
тут ещё у тройки Медведев Зверев Циципас не у всех шлемы, а молодежь уже начали распределять)))
Они больше на тройку НКВД походят)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Ага - Сталин, Рузвельт, Черчилль ворева)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaiki
Ответ old folk
Да это не тройка потому что) Так, безвременье типа Хьюитта-Сафина-Роддика (уважаю всех троих, но это не биг-3 даже близко). Алькарас уже сейчас круче поколения Медведева-Циципаса, а ведь это только начало
Разбаловали конечно людей Биги. Если 20 шлемов нет, то иди гуляй, выиграй 10 хотя бы, тогда может и заговорим с тобой)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old folk
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
тут ещё у тройки Медведев Зверев Циципас не у всех шлемы, а молодежь уже начали распределять)))
Да это не тройка потому что)
Так, безвременье типа Хьюитта-Сафина-Роддика (уважаю всех троих, но это не биг-3 даже близко).
Алькарас уже сейчас круче поколения Медведева-Циципаса, а ведь это только начало
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Руняша настоящая звезда. Молод, красив, харизматичен, успешен, коммуникабелен, окружён вниманием.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
опять влип этот лошара😆
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
тут ещё у тройки Медведев Зверев Циципас не у всех шлемы, а молодежь уже начали распределять)))
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий