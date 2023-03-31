Руне о том, что назвал себя, Алькараса и Синнера следующей Большой тройкой: «Меня спросили, хотел бы я в ней быть. При этом сравнивать просто нелепо»
Хольгер Руне объяснил свои слова о следующей Большой тройке.
Твиттер We Are Tennis опубликовал цитату Руне: «Следующей Большой тройкой будем Алькарас, Синнер и я». Это сокращенный фрагмент интервью La Gazzetta dello Sport.
В комментариях в твиттере многие написали, что другой Большой тройки не будет или что доминировать в туре будет только Карлос Алькарас.
Руне отреагировал: «Меня спросили, хотел бы я быть в следующей Большой тройке. А кто не хотел бы? При этом я считаю, что сравнивать просто нелепо. Я в профессиональном туре два года. Невозможно сравнивать меня с парнями, которые играют по 20 лет. Давайте просто наслаждаться хорошим теннисом здесь и сейчас».
Так, безвременье типа Хьюитта-Сафина-Роддика (уважаю всех троих, но это не биг-3 даже близко).
Алькарас уже сейчас круче поколения Медведева-Циципаса, а ведь это только начало