Рыбакина о матче со Швентек: «Просто постараюсь выложиться по максимуму. У меня есть шансы, конечно, если я буду готова физически»

поделилась ожиданиями от полуфинала в Индиан-Уэллс против . Счет в личных встречах 1:1, на Australian Open два месяца назад победила Рыбакина.

– Конечно, все будет по-другому по сравнению с Австралией. И до Австралии мы тоже много раз играли. Наверняка будет тяжелый матч.

Я постараюсь восстановиться, подготовиться к этому матчу и выложиться по максимуму.

– Нужна ли в матче с ней особая стратегия?

– Конечно, есть аспекты, которые я готовлю перед каждым матчем, но в целом мой стиль – быть агрессивной. Как я уже говорила, здесь нелегко, но мне все равно нужно придерживаться плана и постараться подготовиться, подумать вместе с тренерами, что мы можем сделать в следующем матче.

Да, и просто постараюсь выложиться по максимуму. Точно нужно быть готовой физически.

– Расскажите о победе в Австралии, когда в двух сетах обыграли первую ракетку мира. Что вы чувствовали после того матча? И если можно, назовите, пожалуйста, главные сложности в игре Иги.

– Конечно, Ига – настоящий боец, она очень хорошо двигается по корту. Думаю, физически она сейчас одна из лучших. С ней нелегко, потому что ты понимаешь, что каждый розыгрыш будет тяжелым. И еще она очень стабильна.

Когда мы играли в Австралии, мне нечего было терять. Она первая ракетка мира, и в тот момент она испытывала давление.

У меня был план, я знала, как должна играть, и в итоге хорошо справилась. Так что посмотрим, как пойдет завтра, но я думаю, что у меня есть шансы, конечно, если я буду готова физически. Да, посмотрим.

– Вы по-прежнему считаете, что вам нечего терять, потому что она №1, или подход изменился из-за того, что победили в прошлый раз?

– Я стараюсь об этом не думать, просто потому что, как я уже сказала, на турнирах разные условия. Исход во многом зависит от того, как я буду чувствовать себя физически, я реалистка. Я знаю, что если завтра я выложусь по максимуму, то у меня есть шансы на победу.

Если случится небольшой спад, например, как сегодня во втором сете, когда были очень быстрые первые три гейма, то, конечно, шансов меньше, просто потому что она №1 и очень стабильна. Поэтому нельзя допускать много ошибок.

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