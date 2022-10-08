Документалка о Джоковиче выйдет в ближайшие полгода. Также он планирует написать книгу

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, в субботу вышедший в финал турнира в Астане, ответил на вопрос, планирует ли выпустить автобиографию и/или документальный фильм о себе.

«Да, я сейчас работаю над документалкой, скоро она выйдет. Не знаю, когда точно, но надеюсь, в ближайшие шесть месяцев.

Планы написать книгу тоже есть. Моя первая книга Serve To Win была посвящена в основном моему питанию и изменениям, которые я провел [в начале карьеры]. Она была успешна и даже сейчас, десять лет спустя, еще пользуется спросом. Так что новую книгу я тоже напишу».

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