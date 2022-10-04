Бублик о брани на корте: «Я этим вовсе не горжусь. Сейчас я сам отец. Думаю, что, услышав нечто подобное, улыбнулся и забрал бы ребенка с трибун»

43-я ракетка мира объяснил, как относится к брани на корте.

«Многие ошибочно полагают, что я горжусь моими порой красноречивыми выражениями на корте. Вовсе нет. Это как состояние аффекта, в котором вы пребываете во время розыгрышей. Так как сейчас сам я отец, с этой позиции, думаю, что я, услышав нечто подобное, улыбнулся и забрал бы ребенка с трибун. Но, поверьте, это ежедневная работа над самим собой, над своими ошибками, которых у меня было много. Рад, что сегодня удалось провести матч без подобных моментов».

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Бублик бесится как никто другой. Теперь покрыл маму тенниса и собак, да и вообще «####» всех на свете

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