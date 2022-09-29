Бублик об отцовстве: «Как только сын начинает кричать, нужно забыть обо всех других проблемах. Все остальное идет ## ###. Меня волнует только он»

41-я ракетка мира ответил на вопрос, почему не любит играть на грунте.

– Он мне просто не нравится, но сейчас мне все равно. Мне нравится играть везде. Я получаю от этого удовольствие. Если грунт, пусть будет грунт. После рождения сына я ко многому изменил подход. В конце концов, это моя работа, и я должен делать ее как следует.

– Как изменилась ваша жизнь?

– Трудно объяснить. У вас есть дети?

– Нет.

– Как только появляется ребенок, не знаю как, но нужно просто перевернуть страницу. Как только он начинает кричать, нужно забыть обо всех остальных проблемах. Тебя нет. Все остальное идет ## ###. Честно, так и происходит.

– Как его зовут?

– Василий.

– Значит, Василий изменил вашу карьеру.

– Может, в лучшую сторону, может, в худшую. Посмотрим. Я всего двадцать дней в роли отца. С тех пор как он родился, честно говоря, меня ничего не беспокоит. Меня волнует только он. Так что если скажут играть на грунте, буду играть на грунте, если на траве, то на траве. Если нужно играть в одиннадцать часов, ладно. Все остальное для меня не имеет значения.

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