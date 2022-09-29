Бублик о Джоковиче: «Я бы не сказал, что он крутой. Он настоящий джентльмен, гордый теннисист, гордый отец»

41-я ракетка мира ответил, каких теннисистов считает крутыми.

– Федерер, Надаль, Джокович... Кто самый крутой?

– Скажу честно, я мало общался с Роджером, с Рафой тоже. Так что для меня самый крутой Новак.

Когда я пришел в тур, Роджер уже завершал карьеру, мало играл. С Новаком мы много общаемся с тех пор, как начался ковид. Я бы не сказал, что он крутой, ему 35 лет, нельзя быть крутым в 35 лет, да еще и отцом двоих детей. Он настоящий джентльмен, гордый теннисист, гордый отец и много делает для тенниса.

– А кроме этих трех парней, если бы вам нужно было назвать пару очень крутых парней из мира тенниса, кого бы вы выбрали?

– [Гаэль] Монфис крутой. Григор [Димитров] крутой. С ними двумя я отлично лажу.

– Возможно, вам следует дать определение «крутости». Что для вас означает «быть крутым».

– Гаэль, Гаэль. Он и есть определение. Он расслабленный, ему нравится публика. Для меня «крутость» – это .

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