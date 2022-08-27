«Поистине конец эпохи». У Серены умерла собака

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс сообщила, что у нее умерла собака.

«Лаурлей, к сожалению, умерла. Мне грустно, но я благодарна за все то время, что с ней провела. Она прожила долгую-долгую жизнь. Последние полтора года были бонусом. Она получала все, что хотела, и до последнего кусала пальцы ног. Буквально. Она обожала курицу и акробатику. Она была самым маленьким и в то же время самым стойким щенком, и я буду по ней скучать... очень сильно. 💔 Поистине конец эпохи.

Май 2004 – 27 августа 2022», – написала Уильямс.

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