Надаль о том, что может стать №1: «Главное – оставаться здоровым. Я не буду играть больше, чем оптимально для моего организма»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал свои шансы возглавить рейтинг. Он может стать №1 уже в следующий понедельник, если возьмет титул на «Мастерсе» в Цинциннати, а Даниил Медведев проиграет раньше четвертьфинала.

«Такая возможность много для меня значит. Я не ожидал, что это может снова случиться. Главное – оставаться здоровым и выступать на тех турнирах, где я хочу. Я не буду играть больше, чем, на мой взгляд, оптимально для моего организма.

Я постараюсь полностью выложиться на каждом турнире, в котором буду участвовать. Неважно, есть ли у меня шанс стать №1, но я рад оказаться в таком положении, и если это произойдет, то буду очень счастлив».

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