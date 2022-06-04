Надаль о Рууде: «Я очень его уважаю. Он отличный парень, и у него прекрасная семья»

оценил результаты , с которым сыграет за титул на «Ролан Гаррос».

«Я очень его уважаю. Прежде всего, как друг он обладает прекрасным характером. Он отличный парень, и у него прекрасная семья. Это главное. Как игрока, конечно, я его очень уважаю. Он добился множества замечательных результатов в последние пару лет. Он №8, №7 в мире?

Рейтинг приходит с результатами. Неудивительно, что он борется за финал . Вот и все».

Каспер Рууд – принц грунта и поборется за «Ролан Гаррос». Он кажется идеальным трудягой, но соперник обвинил его в буллинге

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