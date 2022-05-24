«Мне жалко россиян, но это они устроили проблемы. А платят все игроки ATP». Пэр – о лишении «Уимблдона» очков

78-я ракетка мира раскритиковал ATP за лишение «Уимблдона» рейтинговых очков. После поражения в первом круге «Ролан Гаррос» он сам попросил провести пресс-конференцию, чтобы обсудить это с журналистами.

«Я бы хотел поговорить про «Уимблдон». Мне интересно, кого защищает ATP – Россию или игроков? Поэтому я и хотел с вами поговорить.

Мы проведем турнир без очков. А когда у некоторых игроков был ковид, мы не говорили: «Так, нужно отменять турнир совсем». А тут из-за трех-четырех российских игроков, включая Медведева, мы пошли против «Уимблдона».

Если послушать игроков, то они решение не поняли. 99% процентов игроков хотят очки и хотят играть турнир так, как раньше. Поэтому мне нужно знать, ATP защищает игроков или Россию?

Я поеду на «Уимблдон» за призовыми, как на выставочный турнир. Но мне интересно, почему с игроками это не обсудили? Да, говорят, что Совет проголосовал, но нам ничего не говорили.

Мне жалко россиян, но это они устроили проблемы. А платят за это все игроки .

будет первой ракеткой мира. Это же абсурд. Нужно учитывать интересы всех игроков, но сделано обратное.

Я этого не понимаю. Нас всех наказали. Теперь такое ощущение, что мы поедем на выставочный турнир только ради денег».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане