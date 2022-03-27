Даниэла Гантухова: «Все хотят победить Радукану и пытаются понять, как против нее играть. Сейчас для нее очень важно перестроиться»

Даниэла Гантухова прокомментировала спад в игре чемпионки US Open Эммы Радукану. В этом сезоне она одержала лишь две победы в семи матчах.

«Сейчас все хотят победить Эмму и пытаются понять, как против нее играть.

То, с каким уважением все обсуждали ее в раздевалках после US Open, постепенно уходит в прошлое. Стыдно, что так происходит.

Сейчас для нее очень важно перестроиться, обдумать то, что нужно изменить, и тренироваться. Другого пути нет, только упорная работа.

В ее возрасте нужно сохранять физическую форму, если хочешь показать всем, что ты в топе. И неважно, как много времени для этого потребуется. В Майами была высокая влажность, это все усложнило.

Но именно в такие моменты нужно быть сильной, если хочешь побеждать тяжелых соперниц и брать титулы. И мне кажется, у Эммы есть необходимый для этого уровень, ей просто нужно найти способ это продемонстрировать».

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