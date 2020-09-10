Первый канал покажет полуфинал US Open между Медведевым и Тимом

Первый канал в пятницу в прямом эфире покажет полуфинал US Open между первой ракеткой России Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом.

Матч начнется не ранее 00:30 по Москве. Если Медведев выйдет в финал, Первый канал также проведет трансляцию, сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания канала Василий Конов.

В прошлом году Медведев дошел до финала американского «Большого шлема», однако в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю.

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