Марат Сафин: «Без Шараповой, Курниковой, Уильямс женский теннис просто не продается»

Экс-первая ракетка мира во время лайва в инстаграме Михаила Южного прокомментировал идею объединения ATP и WTA.

«Почему бы и нет? Как идея – да. Можно создать общий продукт, получать какие-то бонусы. В этом случае спонсорский пакет будет более продаваем, чем если отдельно продавать мужиков и девчонок.

Девчонок продавать немного сложнее, потому что мужики, как ни крути, тащат... Многие не понимают, но женский теннис практически не продается.

Это очень важно понимать, это исходная точка: женский теннис просто не продается. Без Маши Шараповой, без Курниковой, без Уильямс. Остальные девчонки просто непродаваемы».

Южный добавил: «Я не назову десятку WTA, хотя я вроде как в туре и слежу. Отдельные фамилии, естественно, назову, может, и всю десятку, но я не знаю, стоят там сейчас эти девочки или нет».

«Да я тоже», – ответил Сафин.

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