Сафин – о 90-х: «Зайдешь в другой район – тебе голову отобьют. А если еще скажешь, что ты гей, – просто четвертуют»

Двукратный чемпион «Больших шлемов» Марат Сафин в интервью Марии Командной рассказал о последних десятилетиях в истории России.

– Мы пережили относительно свободные 1990-е и 2000-е, а сейчас тенденция не говорить, не писать и не высовываться вернулась. Почему?

– Так брать неправильно, с моей точки зрения. Надо понимать, что в 90-е нифига никакой свободы не было, была анархия. Свобода и анархия – это немножко разное. У нас была просто анархия, я не знаю, где ты свободу увидела. Свобода самовыражения? Да ты что, никто выразиться не мог: зайдешь в другой район – тебе голову отобьют. А если еще скажешь, что ты гей... Понимаешь что с тобой будет? Тебя просто четвертуют. Сейчас все намного спокойнее. Раньше за это сажали. В Советском союзе сажали за тунеядство.

Свобода выглядит по-разному в разные времена, и анархию со свободой не надо путать. В 2000-е все успокоилось, потому что бабок все, кто мог, заработали. Это был импульс благосостояния: бабки начали появляться, появилась возможность зарабатывать деньги, нефть перла, все было хорошо, и на этой волне импульс был такой правильный. Пришел Владимир Владимирович, и на этой волне как-то пошло – волну поймали.

Когда начала проседать нефть, начали вылезать какие-то проблемки – вещи, которые мы раньше не замечали. А сейчас все мельчает, начинают всплывать те вещи, которые раньше были под водой, а сейчас просто оказались на суше. Начинаешь замечать столько проблем. Но есть плюсы и минусы, это баланс.

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