Сафин против Федерера в великом полуфинале Australian Open. Видеотрансляция – в 13:00 мск

Ютуб-канал Australian Open покажет полуфинал 2005 года, в котором сыграли , тогда занимавший первую строчку рейтинга, и четвертая ракетка мира Марат Сафин.

Матч продлился 4 часа 28 минут и стал их восьмой личной встречей (счет был 6:1 в пользу швейцарца).

Во время прямого эфира в инстаграме Sports.ru Сафин назвал этот матч лучшим в своей карьере.

Начало трансляции в 13:00 по московскому времени.

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