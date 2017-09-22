Сафин против Федерера в великом полуфинале Australian Open. Видеотрансляция – в 13:00 мск

Ютуб-канал Australian Open покажет полуфинал 2005 года, в котором сыграли Роджер Федерер, тогда занимавший первую строчку рейтинга, и четвертая ракетка мира Марат Сафин.
Матч продлился 4 часа 28 минут и стал их восьмой личной встречей (счет был 6:1 в пользу швейцарца).
Во время прямого эфира в инстаграме Sports.ru Сафин назвал этот матч лучшим в своей карьере.
Начало трансляции в 13:00 по московскому времени.
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