Тим прервал серию Надаля из семи полуфиналов на «Шлемах» подряд

Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим в четвертьфинале Australian Open обыграл №1 – 7:6, 7:6, 4:6, 7:6. В первом и втором сетах Тим отыграл по брейку, а в первом – еще и сетбол. В четвертом он сам упустил брейк, когда подавал на матч, а на тай-брейке победил только с третьего матчбола.

Австриец впервые победил Надаля на турнире «Большого шлема» – до этого он проиграл ему пять матчей на этом уровне. Общий личный счет теперь 9:5 в пользу испанца, а на харде – 1:1.

Тим стал шестым игроком, которому Надаль проиграл пять и более матчей, после Николая Давыденко, Хуана Мартина дель Потро, Давида Феррера (по шесть), Энди Маррея (семь), Роджера Федерера (16) и Новака Джоковича (29).

26-летний австриец впервые вышел в полуфинал Australian Open и вообще любого «Шлема», кроме «Ролан Гаррос», где он четыре раза был в четверке лучших.

Кроме того, Тим прервал серию Надаля из семи полуфиналов на ТБШ подряд. Это был самый продолжительный отрезок в карьере испанца, когда он не проигрывал на «Шлемах» раньше 1/2.

За финал Тим сыграет с . В личных встречах счет 6:2 в пользу австрийца.

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