Федерер о 7 отыгранных матчболах: «Я не заслужил эту победу, но я выиграл и очень-очень рад»

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Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал то, что в четвертьфинале Australian Open отыграл у Тенниса Сандгрена семь матчболов.

«Иногда нужно везение. Когда у соперника семь матчболов, ты ничего не контролируешь.

Не знаю, я просто надеялся, что он не заколотит виннерс. А если он пару раз ошибется, то кто знает, что у него будет в голове. Но даже это не имело значения. Мне невероятно повезло.

А потом я снова начал чувствовать себя лучше, давление пропало, и я просто старался играть. Мне снова повезло с брейком в пятом сете, а потом я хорошо подавал. Я не заслужил эту победу, но я выиграл и очень-очень рад», – рассказал Федерер в интервью на корте.

По ходу матча швейцарец брал медицинский перерыв. По его словам, его беспокоил пах.

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