Шарапова не сыграет в Санкт-Петербурге из-за травмы плеча

Генеральный директор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев заявил, что экс-первая ракетка мира Мария Шарапова не сыграет на февральских соревнованиях.

«К сожалению, Мария Шарапова, с которой у нас была договоренность о ее участии в нашем турнире, не сыграет из-за состояния ее плеча по итогам участия в двух турнирах в Австралии. Она со своей командой взяла паузу.

Вчера ее представитель официально проинформировала, что несмотря на желание сыграть, ее состояние здоровья не позволяет принять участие в нашем турнире».

В прошлом году Шарапова из-за травмы плеча снялась перед матчем второго круга.

Грустно, но Шарапова слишком плохо играет: вылетела в первом круге Australian Open и выпадет из топ-350