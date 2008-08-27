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Шарапова о планах вернуться в Санкт-Петербург: «Мне было очень обидно сниматься, там было так много детей, все купили билеты»

Теги Мария Шарапова Серена Уильямс US Open WTA St. Petersburg Ladies Trophy Теннис

Пятикратная победительница «Больших шлемов» Мария Шарапова после проигрыша Серене Уильямс в первом круге US Open рассказала, планирует ли играть в России.

«Я бы очень хотела вернуться в Санкт-Петербург, потому что, к сожалению, я там не доиграла турнир. Мне было очень обидно улетать оттуда. Особенно, когда я снялась с турнира и давала интервью, там было так много детей, все купили билеты, чтобы посмотреть, как я играю. И после этого я решила, что в следующий раз, когда я туда поеду, я буду готова, у меня не будет никакой травмы, и я хорошо сыграю».

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 8 по 16 февраля 2020 года.

Шарапова чуть не закончила с теннисом из-за травмы плеча. Она мешает ей до сих пор

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