Шарапова о планах вернуться в Санкт-Петербург: «Мне было очень обидно сниматься, там было так много детей, все купили билеты»

Пятикратная победительница «Больших шлемов» после проигрыша Серене Уильямс в первом круге US Open рассказала, планирует ли играть в России.

«Я бы очень хотела вернуться в Санкт-Петербург, потому что, к сожалению, я там не доиграла турнир. Мне было очень обидно улетать оттуда. Особенно, когда я снялась с турнира и давала интервью, там было так много детей, все купили билеты, чтобы посмотреть, как я играю. И после этого я решила, что в следующий раз, когда я туда поеду, я буду готова, у меня не будет никакой травмы, и я хорошо сыграю».

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 8 по 16 февраля 2020 года.

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