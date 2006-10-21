Маррей о том, что его протезированное бедро не болит: «У металла нет болевых рецепторов. Это радует»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей поделился впечатлениями от победы на турнире ATP в Антверпене через девять месяцев после того, как ему поставили металлический протез тазобедренного сустава.

«Последние несколько лет были очень сложными для меня, а я очень люблю теннис, и победить сегодня я не рассчитывал – короче, много поводов для эмоций.

[Перед азиатской серией турниров] я сказал своей команде, что просто хочу быть на корте конкурентоспособен. Чтобы меня не сносили с корта, но чтобы я доставлял соперникам трудности. Не было речи о том, чтобы выигрывать турниры или обыгрывать парней вроде Стэна и Берреттини или в равной борьбе уступать Фоньини. Я просто хотел играть и чувствовать, что еще что-то могу. Так что вот это все – сюрприз для меня и моей команды.

Сегодня перед матчем я прилично нервничал и не чувствовал себя готовым и способным победить. Я этого не ожидал. В матче я вообще до самого конца не вел. Может, это мне и помогло – было бы у меня преимущество, мне могло быть сложнее им воспользоваться. Но я сделал решающий брейк в последнем гейме. Я не чувствовал, что готов выиграть, но так получилось, что выиграл.

Когда я начал играть одиночку, я понял, что у меня есть шанс вернуться на хороший уровень. Если я прибавлю в передвижении, думал я, то почему нет? По мячу я бью точно так же, как и раньше, подаю лучше, чем последние пару лет. В 2017-м я дошел до четвертьфинала «Уимблдона» практически на одной ноге, так что [этой осенью] я подумал, что если снова стану сильнее в ногах и верну подвижность, то это будет вообще другой разговор. Просто я думал, что на это уйдет больше времени – сто процентов. Но конечно, я рад, что не ушло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от European Open (@europeantennisopen) 20 Окт 2019 в 10:14 PDT

Бедро в порядке. Боли нет вообще, что потрясающе. С другой стороны, там и нечему болеть – оно металлическое. У металла нет болевых рецепторов – это радует. И с ним я могу соревноваться вот так и получать от этого удовольствие».

Маррей нереальный! В январе поменял тазобедренный сустав, сегодня – выиграл титул