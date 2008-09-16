Медведев о финале US Open: «Сборная по футболу смотрела матч, на следующий день все ходили сонные»

Четвертая ракетка мира рассказал, как изменилась его жизнь после финала .

Чувствует ли себя суперзвездой

«Честно сказать, да. Но я стараюсь это от себя отодвинуть... Жена заставляет меня хвалить себя, а я очень самокритичен. Но я должен хвалить себя за проделанную работу. Я получил очень много сообщений от русских спортсменов, которыми сам восхищался раньше. Писали, что я красавец, поздравляли с крутым выступлением. Не хочу называть имена.

Было много футболистов. Один из них на следующий день даже написал, что вся сборная смотрела мой матч, и на следующий день все ходили сонные. Они выиграли 1:0, а забил Марио Фернандес. Я спрашиваю: «Только он спал?» Мне ответили: «Ну, так он же бразилец!»

Повезло ли с сеткой на US Open

«То, как я прошел по сетке, естественно, похоже на везение. Но это тоже одна из составляющих хорошего результата – кто-то где-то выбыл, кто-то травмировался. Это относится даже к топам».

О суевериях

«Я не слишком суеверный. В Цинциннати была смешная история. Мне рассказали, что у была счастливая душевая. И я сам во время турнира видел, как мой хороший друг, не буду называть, кто это, стоит и ждет, когда освободиться душевая. При том, что там было кабинок пять, и минимум три из них в тот момент открыты.

Я спросил: «Ты чего?» А он ответил: «Так счастливая же». Я, наверное, тоже предпочту мыться в той же кабинке, в которой мылся до этого. Но если вдруг она занята, зайду в соседнюю и не стану думать, что теперь из-за этого проиграю».

О том, ждет ли ухода Большой тройки, чтобы выиграть «Шлем»

«Если честно, мне все равно, играют они или нет. Я хочу выиграть турнир «Большого шлема». Если это произойдет против одного из них, как могло быть в финале US Open, – это будет как вишенка на торте».

О том, будет ли теперь играть в финалах постоянно

«Я не думаю, я знаю, чего хочу, – сделать все, чтобы играть в финалах постоянно. Но это же невозможно. Я просто буду стараться выигрывать каждый матч. Надеюсь, что этих финалов будет как можно больше. И побед в них тоже», – рассказал Медведев.

Медведев проиграл эпический финал, но выиграл церемонию награждения. Юмор, уважение, восторг