Турнир WTA в Гонконге отложен из-за массовых протестов в городе

Женский турнир в Гонконге, который должен начаться 5 октября, отложен на неопределенный срок из-за проходящих в городе протестов. С конца марта в Гонконге проходят массовые демонстрации против законопроекта об экстрадиции, в которых принимают участие сотни тысяч человек.

По словам организаторов соревнований, сейчас они не могут обеспечить «гладкое прохождение турнира», поэтому стараются найти другое время для его проведения.

Обычно турнир проходил в парке Виктория, который стал одним из главных мест сбора протестующих.

Журналист Илья Азар работал в «Совспорте», а потом – под пулями на Майдане. Теперь он депутат и рулит протестами