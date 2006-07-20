Федерер проведет выставочный матч на крупнейшей в мире арене для корриды и может установить рекорд по количеству зрителей на теннисе

Экс-первая ракетка мира 24 ноября проведет выставочный матч в Мексике. 37-летний Федерер впервые в карьере выступит в этой стране.

Матч пройдет в Мехико на стадионе «Пласа Мексико» – крупнейшей в мире арены для корриды, которая вмещает 41 200 зрителей.

🏟️ La Plaza de Toros Monumental de México le abrirá sus puertas al tenis para recibir a @rogerfederer 🎾👏🏼 pic.twitter.com/ET5kgYDzXV — Civideportes (@Civideportes1) 18 июля 2019 г.

Соперник Федерера определится позже.

Если Федерер соберет полный стадион, то установит рекорд по количеству зрителей на теннисном матче. Сейчас он принадлежит Ким Клийстерс и , которые в 2010-м в Брюсселе собрали 35 тысяч человек.