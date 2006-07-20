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Федерер проведет выставочный матч на крупнейшей в мире арене для корриды и может установить рекорд по количеству зрителей на теннисе

Теги Ким Клийстерс Серена Уильямс Роджер Федерер болельщики ATP рекорды Теннис

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер 24 ноября проведет выставочный матч в Мексике. 37-летний Федерер впервые в карьере выступит в этой стране.

Матч пройдет в Мехико на стадионе «Пласа Мексико» – крупнейшей в мире арены для корриды, которая вмещает 41 200 зрителей.

Соперник Федерера определится позже.

Если Федерер соберет полный стадион, то установит рекорд по количеству зрителей на теннисном матче. Сейчас он принадлежит Ким Клийстерс и Серене Уильямс, которые в 2010-м в Брюсселе собрали 35 тысяч человек.

 

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