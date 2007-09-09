Сафин о работе комментатором: «Если что-то не совпадало по цензуре или были недочеты, прошу простить»

Чемпион US Open-2000 Марат Сафин оценил свои комментаторские способности после финала с Даниилом Медведевым и перспективы 23-летнего соотечественника.

«Я пытался сделать, как мог. Если что-то не совпадало по цензуре или были недочеты, прошу не судить строго и простить.

Фидбек нормальный, положительного больше, чем негатива. Я работал не только как комментатор, но и как болельщик. Я такой, какой я есть.

Меня позвали буквально за несколько часов. Пока не думаю о том, чтобы комментировать всегда.

Все нужно делать с юмором. Теннис — живой вид спорта. Конечно, молодым легче было воспринимать мой комментарий, чем взрослым людям.

На корте голова отключается, и ты практически ни о чем не думаешь, а в кабинке переживаешь, болеешь, анализируешь. Тяжело держать эмоции».

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«У Надаля больше опыта, из-за этого Даниил и проиграл, хотя мог выиграть, все было у него в руках. Ничего страшного, большие победы еще будут.

Критика бывает разная — есть негативная, а есть положительная, поэтому, думаю, что я никого не обидел, все было по делу. Ни в коем случае не хотел обидеть или задеть Даниила. Все было от души.

Ему нужно подтянуть буквально пару моментов и, думаю, в следующем году он будет готов возглавить рейтинг. Уверен, что и конец этого года у него будет продуктивным».

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