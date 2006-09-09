Медведев о финале US Open: «Два игрока бьются. Рафа был лучше. Нужно это признать. Я ни о чем не жалею»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в финале US Open – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

– Каким вы запомните этот вечер?

– Я его точно запомню. Уверен, даже Рафа, выигравший 19 «Больших шлемов», помнит свой первый финал. Правда, он его выиграл, а я проиграл.

Это был потрясающий матч. Потрясающая история. Все лето получилось для меня потрясающим. Буду помнить каждую секунду. В плане теннисе у меня очень хорошая память. Я точно буду помнить этот матч, даже когда мне будет лет 70.

– Но что вам запомнится больше всего?

– Весь матч. Все – с первого розыгрыша. Конечно, третий сет, когда я уступал с брейком. Как я уже сказал в речи, я на самом деле думал: «Так, через 20 минут нужно произносить речь. Что говорить?». Какие-то такие мысли были.

Но я сказал себе бороться за каждый мяч и не думать о таких вещах. Вышло неплохо.

Был ли я близок к победе? Да, был в сете от нее. И у меня были брейк-пойнты при счете 4:5. Я все запомню. Буду расстроен результатом, но доволен тем, как играл все лето, весь турнир.

– Вы побеждали Новака, некоторые ваши ровесники сейчас хорошо выступают. Мы видим смену поколений?

– Трудно сказать. Я не хочу сам об этом рассуждать. Лучше, если вы – журналисты, эксперты – будете говорить о таких вещах.

Я могу сказать, что мы делаем все, чтобы совершить этот переход. Очень трудно, потому что эти три человека [Надаль, Джокович и Федерер] играют очень хорошо. Я не знаю, что еще сказать. Они просто потрясающе играют.

Победить их очень сложно, да и просто взять сет, гейм – тоже. Но мы стараемся сделать так, чтобы когда-нибудь их сменить.

– Вы говорили, что в России есть поговорка: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Сегодня вы много рисковали. Расскажите про свой настрой.

– Да, тут все дело в тактике. Например, в Цинциннати я увидел, что Новак убивает мою вторую подачу, и начала подавать ее, как первую. Сегодня то же самое. В первых двух сетах я вроде был близок, но Рафа просто зверствовал. Я подумал, что нужно что-то делать, а то у него на все есть ответ. Так что я продолжил искать. Выходил к сетке, иногда укорачивал, подрезал. Все перепробовал.

Повторюсь, эти трое – легенды. Они так играют, что это невероятно. Тактически против них сложнее, чем против всех остальных. Два с половиной сета я думал: «Так, что мне делать?». Потом кое-что нашел. Не знаю что, но мне удалось войти в игру и сделать матч равным.

– Насколько трудно было сохранить сосредоточенность перед пятым сетом?

– Не очень трудно. Да, это был мой первый финал «Большого шлема», но я уже 17 лет играю в теннис. У меня было много важных матчей – пусть и не настолько важных. Я готов к таким моментам, готов побеждать.

Тут дело не в собранности или страхе, или рассредоточенности в пятом сете. Просто два теннисиста борются друг с другом. Я всегда говорил, что теннис – очень сложный спорт, потому что на корте только ты и соперник. У тебя нет команды, которая поддержит. У тебя никого нет.

Просто два игрока бьются. Он сегодня был лучше. Нужно это признать. Я ни о чем не жалею.

– Вы показали, что вы настоящий воин, чудесный игрок и спортсмен. Но вы такой худой, откуда такая выносливость? Можете представить, что в 33 года будете бегать и бороться, как Рафаэль Надал?

– Могу представить, что в 33 года буду бегать и бороться, как Рафаэль Надаль. Хотя Рафа сам говорил, что сильно изменил свою игру, чтобы бороться на высочайшем уровне. Может быть, мне придется сделать то же самое. Пока я не могу этого знать.

Если о худобе, то у меня просто такая конституция. Я много работаю над физической подготовкой, особенно с тех пор, как два с половиной года назад посвятил свою жизнь теннису. Тренеры меня мучают, чтобы я был готов к таким турнирам, таким матчем, такому лету.

Я могу гордиться своей физикой по ходу лета и этого матча.

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