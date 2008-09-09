Медведев о поведении на US Open: «Я был собой. Да, я делал плохие вещи, которыми не горжусь, но я был собой»

Финалист US Open Даниил Медведев после поражения от Рафаэля Надаля рассказал о внутреннем росте, поддержке болельщиков и страхе.

– Это был потрясающий опыт. Жена постоянно мне говорит, что я должен радоваться за себя, потому что я очень много себя критикую. Например, сегодня я недоволен поражением, но должен похвалить себя за то, как провел эти две недели. Было потрясающе.

Перед турниром моим лучшим результатом был четвертый круг «Шлема». У меня были физические проблемы. Иногда я играл не так хорошо, как хотел. Но мне удалось дойти до финала. Удалось мощно побороться с одним из лучших в истории нашего спорта.

Нужно себя похвалить. Надеюсь, в процессе я очень вырос. Но нужно продолжать, нужно становиться лучше.

– Неделю назад вы могли представить, что за вас будут так болеть?

– Должен сказать, я был собой. Да, я делал плохие вещи, которыми не горжусь, но я был собой. И мне удалось завоевать болельщиков, это немного удивительно.

Я был собой. Боролся за каждый мяч. Думаю, они это оценили. В третьем сете я уступал с брейком, отыгрался и почувствовал, что они хотят увидеть побольше тенниса. Безумно меня поддерживали.

Я знал, что должен оставить всего себя ради них. В первую очередь, ради себя, но и ради них. Думаю, они это заметили и оценили. Я благодарен.

– Со стороны кажется, что у вас очень русский характер, очень русская игра. Когда становится тяжело, вы выкладываетесь и прибавляете. Это так? Если да, то почему?

– Не думаю, что это русский стиль. В юниорах у меня был более русский стиль. И я говорю про теннис, не про жизнь.

Очень часто бывает тяжело. И я не то что сливал матчи, но сдавался. Думал: «Да, мне тяжело». В итоге я изменился. АТР-тур отличается от других уровней. Ты меняешься каждый день.

Я понимал, что это финал US Open, что я буду бороться за каждый мяч – даже при счете 0:6, 0:6, 0:5, 0:40. Просто постараюсь выиграть одно очко, чтобы сказать себе: «Я сделал все что мог».

Сегодня я могу сказать себе, что сделал все что мог.

– О чем вы думали, когда стадион скандировал ваше имя?

– Только о том, что нужно выиграть следующий розыгрыш, следующий гейм. Я не думал о том, что я из России, а в США скандируют мое имя, что мне делать? Нет.

Было очень приятно находиться на корте. Иногда кричали мое имя, иногда болели за Рафу. Стадион огромный, многие кричали оба имени, ситуация постоянно менялась. Не думаю, что одни и те же люди по очереди скандировали разные имена.

Да, в такой классной атмосфере я еще никогда не играл.

– Вы сказали, ваша жена считает, что вы себя слишком много критикуете. На корте вы испытываете страх? Что проиграете, что напортачите?

– Не думаю. Хотя можно бояться, что я напортачу, как в третьем круге. Этого можно бояться, это мне не нравится.

Конечно, в теннисе есть страх, но обычно он приходит, когда дела идут не очень. У меня это было в этом году, когда я проиграл четыре или пять матчей подряд. Тогда становится страшно выходить на корт. Думаешь: «Я снова проиграю? Выиграю или нет?»

Но после такого лета у меня нет страха. Я мог только выиграть, а вот Рафе было что терять. Я вышел на корт, выложился до конца и горжусь собой.

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