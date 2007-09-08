Андрееску первой в Открытой эре выиграла US Open в год дебюта в основной сетке

19-летняя канадка Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open (6:3, 7:5) и выиграла первый «Большой шлем». Для нее он стал третьим титулом в сезоне и карьере.
Уроженка Онтарио в этом году впервые играла на US Open в основной сетке. Она стала первой теннисисткой в Открытой эре (после 1968 года), победившей в Нью-Йорке в год дебюта.
Кроме того, она всего в четвертый раз играла в основной сетке «Шлемов». Андрееску повторила достижение Моники Селеш, которая тоже выиграла свой четвертый ТБШ («Ролан Гаррос»-1990).
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