US Open разыграют Серена и Андрееску. Когда Уильямс взяла первый «Шлем», канадка еще не родилась

Американка Серена Уильямс и канадка Бьянка Андрееску вышли в финал -2019. Уильямс сейчас 37 лет, Андрееску – 19. Когда американка в 1999-м на US Open выиграла первый из своих 23 «Больших шлемов», Андрееску еще не родилась.

В личных встречах, тем не менее, ведет канадка. Месяц назад в Торонто Серена снялась с финала при счете 1:3 из-за травмы спины.

Андрееску третьей в Открытой эре вышла в финал дебютного US Open

Серена установила рекорд по времени между первым и последним финалом ТБШ и повторила рекорд по победам на US Open

Андрееску выиграла второй элитный турнир за полгода. Она артистка, медитирует и хочет побыть Кардашьян

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!