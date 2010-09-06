Андрееску третьей в Открытой эре вышла в финал дебютного US Open

19-летняя Бьянка Андрееску в полуфинале обыграла Белинду Бенчич – 7:6, 7:5. В первом сете канадка отыграла шесть брейк-пойнтов, а во втором ушла с двойного брейка и отыграла две подачи на партию.

Андрееску вышла в четвертый финал в сезоне и карьере и впервые сыграет за титул «Большого шлема». В предыдущих финалах она выиграла два титула – Индиан-Уэллс и Торонто.

Она проводит четвертый ТБШ в карьере и первый US Open. До нее только две теннисистки в Открытой эре выходили в финал на дебютном US Open: Пэм Шрайвер в 1978-м и Винус Уильямс в 1997-м. Обе этот финал проиграли.

Андрееску, выигравшая 13-й матч подряд, теперь сыграет с 23-кратной чемпионкой «Шлемов» . Единственную очную встречу месяц назад выиграла канадка: Серена снялась с финала в Торонто при счете 1:3 из-за травмы спины.

Андрееску выиграла второй элитный турнир за полгода. Она артистка, медитирует и хочет побыть Кардашьян

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