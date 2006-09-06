Серена установила рекорд по времени между первым и последним финалом ТБШ и повторила рекорд по победам на US Open

Американка Серена Уильямс в полуфинале разгромила Элину Свитолину – 6:3, 6:1.

37-летняя Уильямс вышла в 33-й финал на «Больших шлемах» и 10-й – на US Open. По количеству решающих матчей на «Шлемах» Серена обошла и уступает только Крис Эверт (34).

Впервые в финал ТБШ Серена вышла на US Open-1999, и это случилось 19 лет и 362 дня назад. Таким образом, Серене теперь принадлежит рекорд по времени между первым и последним на данный момент финалом «Шлема».

Кроме того, Серена одержала 101-ю победу на US Open и сравнялась с рекордсменкой по этому показателю Эверт.

За титул Серена сыграет либо с Бьянкой Андрееску (0:1 в личке, снялась по ходу их финала в Торонто в этом году), либо с Белиндой Бенчич (3:1).

В предыдущих финалах на «Шлемах» Серена выиграла 23 титула. При этом она проиграла три последних решающих матча.

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