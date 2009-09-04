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Тренер Медведева: «Иногда Даниил гениален. Такие люди отличаются от других»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал об особенностях работы с ним.

«Иногда он гениален, и ты его не понимаешь. Такие люди отличаются от других.

С ним просто. Он достаточно умен, чтобы понять, правильную вещь он сделал или нет, какой вариант действий может доставить ему больше трудностей. Конечно, он любит преодолевать их по ходу игры, но соблюдает баланс в этом отношении.

Да, ему тяжело. У него был сложный матч из-за проблем с ногой. Но он все-таки смог побороться и показать хороший теннис. Ментально он становится сильнее. Это одна из причин его текущих побед и успешных результатов в целом».

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