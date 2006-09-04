Вавринка о травме Медведева: «Некоторые любят всем показывать, как им больно. Другие скрывают»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал поражение от Даниила Медведева в четвертьфинале (6:7, 3:6, 6:3, 1:6).

– Казалось, что в конце третьего сета вы вошли в игру. А потом он очень прибавил, а вы, кажется, наоборот. Что случилось?

– Думаю, он в целом играет очень хорошо. Он очень стабилен. С его игрой очень трудно бороться.

Я не очень хорошо начал матч, не смог поймать нужный ритм, равновесие между обороной и атакой. Подавал не очень. А он играл хорошо. Держался, когда было нужно. Сегодня он был сильнее.

– Его проблемы с движением и медицинский перерыв в первом сете на вас как-то повлияли? Было ощущение, что он может сняться? После матча он сказал, что был не уверен, что доиграет.

– Да, но для меня все это не имело особого значения. Он последние два матча говорит, что не может хорошо играть, но все равно побеждает, показывает хороший теннис и прибавляет по ходу встречи. Для меня это не имело значения.

– Насколько трудно играть с таким соперником, когда не чувствуешь ритма?

– Да, он это хорошо умеет. У него необычная игра. Он очень стабилен на задней линии, плоско бьет с бэкхенда.

Я сегодня сыграл не лучшим образом. Двигался не очень. Играл недостаточно разнообразно. В итоге мне было тяжело.

– На корте он сказал, что вам было трудно играть против травмированного. Можете объяснить почему?

– Повторюсь, мне все равно. Я видел его последние матчи, как он говорил, что ему больно. Конечно, ему больно. Некоторые любят всем показывать, как им больно. Другие скрывают.

Я уверен, что у 95% игроков что-нибудь болит. Всем приходится с этим справляться, а он справляется очень хорошо. Поэтому для меня его медицинский перерыв не был проблемой. Я знал, что он все равно будет бороться, что его трудно победить.

Сегодня он просто был лучше.

– Многие болельщики задаются вопросом, кто будет новым большим чемпионом. Даниил провел очень хорошее лето, и он еще очень молодой, но показывает серьезные результаты. Можете оценить, что он может сделать в будущем?

– Он уже в топ-5, он уже в элите. Все просто. Он выиграл в Цинциннати, дошел до финала в Монреале, вышел в полуфинал здесь.

Трудно сказать, выиграет ли он 10 «Шлемов» или один. Кто знает? Но он уже топ-игрок, очень сильный теннисист.

– О чем вы говорили у сетки?

– Он просто извинился, сказал, что ему на самом деле было больно, что он не хотел делать ничего против меня. Я сказал, что это не проблема. Пожелал удачи на будущее.

– С учетом уровня его игры в последний месяц он может выиграть этот турнир?

– Может, но я не думаю, что выиграет. Думаю, будет очень тяжело. Но это только мое мнение.

– Почему?

– Кажется, он уже начинает уставать, а в полуфинале нужно будет обыграть более сложного соперника – Роджера или Григора. (В итоге Димитрова, который победил Федерера – Sports.ru). А потом еще финал.

Но повторюсь, в последние недели он показал, что способен на что угодно. Конечно, у него есть шанс. Нужно выиграть всего два матча.

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