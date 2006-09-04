Медведев об отношениях со зрителями US Open: «Я заслуживал все, что получил после предыдущих матчей. Надеюсь, теперь покажу более светлую сторону»

Россиянин Даниил Медведев после выхода в полуфинал прокомментировал отношения с болельщиками. После двух предыдущих матчей они его освистывали, и он дразнил их в интервью. Но после победы над Вавринкой ему аплодировали, а интервью на корте Медведев закончил словами: «Простите, ребята, и спасибо».

«Надеюсь, теперь мы друзья. Решать не мне. Как я сказал на корте, я заслуживал все, что получил после предыдущих матчей. Обычно я не такой, каким был в третьем круге. Я не горжусь тем, что сделал. Работаю над тем, чтобы стать лучше.

Надеюсь, я смогу показать более светлую сторону».

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