Реклама 18+
Реклама 18+

Медведев об отношениях со зрителями US Open: «Я заслуживал все, что получил после предыдущих матчей. Надеюсь, теперь покажу более светлую сторону»

Теги US Open болельщики ATP Даниил Медведев Теннис

Россиянин Даниил Медведев после выхода в полуфинал US Open прокомментировал отношения с болельщиками. После двух предыдущих матчей они его освистывали, и он дразнил их в интервью. Но после победы над Вавринкой ему аплодировали, а интервью на корте Медведев закончил словами: «Простите, ребята, и спасибо».

«Надеюсь, теперь мы друзья. Решать не мне. Как я сказал на корте, я заслуживал все, что получил после предыдущих матчей. Обычно я не такой, каким был в третьем круге. Я не горжусь тем, что сделал. Работаю над тем, чтобы стать лучше.

Надеюсь, я смогу показать более светлую сторону».

Медведев дрессирует Нью-Йорк и делает шоу

Медведев превратился в суперзлодея и издевается над Нью-Йорком. Жаждет ненависти!

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться