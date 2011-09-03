Надаль о том, что зрители гудели в сторону Джоковича: «Он такого не заслуживает»

Рафаэль Надаль ответил на вопрос, заслужил ли Новак Джокович недовольного гула от трибун после снятия с матча со Стэном Вавринкой из-за травмы.

«Если честно, я не видел ни одного розыгрыша в матче. И не видел концовку. А что произошло?

Я искренне считаю, что он такого не заслуживает. Считаю его выдающимся спортсменом. И если ему нужно было уйти, значит он совсем не мог продолжать, потому что ему было больно. Ему было больнее, чем кому бы то ни было на стадионе Артура Эша, потому что он упускал возможность выиграть «Большой шлем» на самом удобном для него покрытии – харде, тем более после выигрыша «Уимблдона». Это была хорошая возможность для него».

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