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Новак Джокович: «Уже несколько недель плечо постоянно болит. Перерыв в выступлениях ускорит восстановление»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович US Open ATP Теннис

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал то, что не доиграл четвертый круг US Open против Стэна Вавринки, из-за травмы левого плеча.

«Диагностика еще впереди. Конечно, в последние несколько недель я проводил много реабилитационных и диагностических процедур. Но придется все повторить и посмотреть, как плечо отреагирует.

Перерыв в выступлениях ускорит восстановление. Я планирую сыграть в Токио [турнир стартует 30 сентября] и надеюсь, что мне это удастся.

Уже несколько недель плечо постоянно болит. Иногда сильнее, иногда слабее. Конечно, я принимаю препараты от боли. Иногда получается ее снять, иногда – нет. Но, наверное, никогда не знаешь, когда не сможешь больше выполнять удары».

Также 16-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал то, что упустил шанс сократить расставание от Надаля (18) и Федерера (20) по количеству побед на ТБШ.

«Ни для кого не секрет, что у меня есть желание и цель выиграть больше всех «Шлемов» и побить рекорд Роджера. Но в то же время я надеюсь, что впереди у меня длинный путь. Надеюсь, я смогу играть еще много лет. Я планирую.

Я не собираюсь уходить в ближайшее время. Сейчас мне нужно держать тело и разум в форме, выходить на пик на крупнейших и самых важных турнирах».

Джокович хочет переписать рекорды тенниса. Многие возможно уже в ближайшие год-два

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