Новак Джокович: «Уже несколько недель плечо постоянно болит. Перерыв в выступлениях ускорит восстановление»

Первая ракетка мира серб прокомментировал то, что не доиграл четвертый круг против Стэна Вавринки, из-за травмы левого плеча.

«Диагностика еще впереди. Конечно, в последние несколько недель я проводил много реабилитационных и диагностических процедур. Но придется все повторить и посмотреть, как плечо отреагирует.

Перерыв в выступлениях ускорит восстановление. Я планирую сыграть в Токио [турнир стартует 30 сентября] и надеюсь, что мне это удастся.

Уже несколько недель плечо постоянно болит. Иногда сильнее, иногда слабее. Конечно, я принимаю препараты от боли. Иногда получается ее снять, иногда – нет. Но, наверное, никогда не знаешь, когда не сможешь больше выполнять удары».

Также 16-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал то, что упустил шанс сократить расставание от Надаля (18) и Федерера (20) по количеству побед на ТБШ.

«Ни для кого не секрет, что у меня есть желание и цель выиграть больше всех «Шлемов» и побить рекорд Роджера. Но в то же время я надеюсь, что впереди у меня длинный путь. Надеюсь, я смогу играть еще много лет. Я планирую.

Я не собираюсь уходить в ближайшее время. Сейчас мне нужно держать тело и разум в форме, выходить на пик на крупнейших и самых важных турнирах».

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