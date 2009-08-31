Надаль вытащил плакавшего ребенка из толпы на US Open

18-кратный чемпион «Больших шлемов» испанец Рафаэль Надаль на US Open помог ребенку. Мальчик хотел взять его автограф и оказался в толпе, которая его зажала. Надаль его вытащил.
Moments like these 🤗🙌@rafanadal | #USOpen pic.twitter.com/FFWoDAiBaw— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019
Позже отец мальчика написал в твиттере: «Рафа, ты спас моего сына. Ты и так его кумир, а теперь еще и его герой! Спасибо! Удачи на US Open!»
Надаль убирает на улицах после наводнения на Мальорке. Там погиб родственник его лучшего друга
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