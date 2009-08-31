Надаль вытащил плакавшего ребенка из толпы на US Open

18-кратный чемпион «Больших шлемов» испанец на US Open помог ребенку. Мальчик хотел взять его автограф и оказался в толпе, которая его зажала. Надаль его вытащил.

Позже отец мальчика написал в твиттере: «Рафа, ты спас моего сына. Ты и так его кумир, а теперь еще и его герой! Спасибо! Удачи на US Open!»

Надаль убирает на улицах после наводнения на Мальорке. Там погиб родственник его лучшего друга

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