Даниил Медведев: «Старался весь матч сохранять стабильность. А как это сделать, понятия не имею»

Даниил Медведев (5) оценил победу над Пражнешем Гуннесвараном в первом круге (6:4, 6:1, 6:2).

«В первом сете соперник играл на уровне топ-50. Но затем я провел два легких сета, так как он допускал много невынужденных ошибок. В этом ему нужно прибавлять.

Я не тренер, поэтому не знаю, что он должен сделать, чтобы постоянно играть на таком уровне. Но могу сказать, что первый сет он провел отлично. Было очень тяжело. Счастлив, что удалось выиграть 6:4.

Затем Пражнеш стал играть хуже, но это нормально. Я старался весь матч сохранять стабильность. Это то, чему он должен научиться. А как это сделать, понятия не имею».

О вызове физиотерапевта на корт

«Почувствовал небольшое напряжение и боль где-то между бедром и ягодицами. Решил вызвать физио, чтобы убедиться, что по ходу игры мне не станет хуже. После этого никаких неприятных ощущений не было. Поэтому все должно быть хорошо».

О проблемах соперника с лодыжкой

«Я спросил его, все ли в порядке. Он сказал «да». Показалось, что у него была небольшая боль в лодыжке. Я не видел, что произошло».

О том, что знал про соперника

«Это забавно, но один раз мы тренировались в Ченнаи, и я вышел там в финал. Кажется, это было три года назад. Тогда он был примерно 600-м в рейтинге, а я только попал в топ-100. Но теперь мы находимся на другом уровне.

Я ничего об этом не помнил. Так что тренер посмотрел несколько его матчей и рассказал об увиденном. Обычно мы так и готовимся».

👍🏻Трое наших приехали на US Open топ-игроками. Очень понятно разбираем стиль Медведева, Хачанова и Рублева

Новак Джокович: «Медведев заслуженно считается одним из фаворитов US Open. Но для победы на «Шлеме» одной игры недостаточно»

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!