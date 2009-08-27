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Шарапова выпадет из топ-100 рейтинга

Теги Мария Шарапова рейтинги US Open WTA Теннис

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова по итогам US Open выпадет из топ-100 рейтинга WTA. Она проиграла в первом круге Серене Уильямс и не защитила очки за прошлогодний выход в 1/8 финала.

Экс-первая ракетка мира опустится минимум на 45 позиций и окажется 132-й.

Шарапова выпадет из топ-100 впервые с октября 2017 года, когда вернулась в сотню лучших после дисквалификации за мельдоний.

 
 
 
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Публикация от Теннис на Sports.ru (@sportsru_tennis)

Шарапова все лето играет с полоской на носу. Такие помогают дышать лошадям, а вот спортсменам – не очень

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