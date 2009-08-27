Шарапова выпадет из топ-100 рейтинга

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова по итогам US Open выпадет из топ-100 рейтинга WTA. Она проиграла в первом круге Серене Уильямс и не защитила очки за прошлогодний выход в 1/8 финала.
Экс-первая ракетка мира опустится минимум на 45 позиций и окажется 132-й.
Шарапова выпадет из топ-100 впервые с октября 2017 года, когда вернулась в сотню лучших после дисквалификации за мельдоний.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шарапова все лето играет с полоской на носу. Такие помогают дышать лошадям, а вот спортсменам – не очень
Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!