Шарапова выпадет из топ-100 рейтинга

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова по итогам US Open выпадет из топ-100 рейтинга WTA. Она проиграла в первом круге Серене Уильямс и не защитила очки за прошлогодний выход в 1/8 финала.

Экс-первая ракетка мира опустится минимум на 45 позиций и окажется 132-й.

Шарапова выпадет из топ-100 впервые с октября 2017 года, когда вернулась в сотню лучших после дисквалификации за мельдоний.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Теннис на Sports.ru (@sportsru_tennis) 26 Авг 2019 в 6:06 PDT

Шарапова все лето играет с полоской на носу. Такие помогают дышать лошадям, а вот спортсменам – не очень

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